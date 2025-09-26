Польское посольство призвало своих граждан покинуть Белоруссию

Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил такое решение вопросами госбезопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября в Белоруссии. Их главная задача состояла в «применении группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».