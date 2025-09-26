Польское посольство призвало своих граждан покинуть Белоруссию
МИД Польши призвал своих граждан, находящихся в Белоруссии, немедленно покинуть эту страну. Об этом говорится в сообщении посольства Польши в Минске.
Посольство напомнило, что МИД страны не рекомендует поездки в Белоруссию «из-за роста напряженности, военных событий в регионе, а также неоднократных случаев произвольных арестов польских граждан». Отмечается, что якобы при резком ухудшении ситуации с безопасностью, закрытии границ эвакуация может быть «значительно затрудненной или даже невозможной».
«МИД призывает польских граждан, находящихся на территории Республики Беларусь, незамедлительно покинуть ее территорию коммерческими и частными средствами», – указано в сообщении.
В ночь на 25 сентября Польша возобновила пропуск автотранспорта на своей границе с Белоруссией.
Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. Премьер-министр страны Дональд Туск объяснил такое решение вопросами госбезопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября в Белоруссии. Их главная задача состояла в «применении группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».