Польша открыла границу с Белоруссией
Польша в ночь на 25 сентября возобновила пропуск автотранспорта на своей границе с Белоруссией. Об этом сообщил пограничный комитет Белоруссии.
Движение было восстановлено через пункт пропуска «Брест», закрытый польской стороной почти две недели назад. В 23:00 по местному времени 24 сентября белорусские пограничные службы начали запуск транспорта на мост, ведущий к границе. Уже в 1:00 ночи первые автобусы и легковые автомобили пересекли границу – польская сторона приняла их на своей территории.
23 сентября пограничная стража Польши направила официальное уведомление о намерении открыть пункты пропуска с 1:00 25 сентября. В течение суток польские пограничники начали демонтаж ранее установленных заграждений, включая бетонные надолбы, «ежи», колючую проволоку и металлические щиты, которыми ранее был перекрыт мост через Буг.
Польша закрыла все погранпереходы с Белоруссией в ночь с 11 на 12 сентября. О закрытии Туск заявил 9 сентября. Он объяснил такое решение вопросами государственной безопасности в связи с учениями «Запад-2025», которые проходили с 12 по 16 сентября на территории Белоруссии. Их главная задача состояла в «применение группировок войск (сил) в интересах обеспечения военной безопасности Союзного государства».
6 сентября МИД Польши рекомендовал своим гражданам покинуть территорию Белоруссии и воздержаться от поездок туда. Заявление прозвучало после задержания в Лепеле поляка Гжегоша Гавела по подозрению в шпионаже. По версии белорусских властей, у него были обнаружены копии секретных документов, связанных с учениями. Туск же назвал обвинения абсурдными.