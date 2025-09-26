Путин обсудит целесообразность участия РФ в БДИПЧ ОБСЕ после критики Памфиловой
Президент России Владимир Путин заявил о намерении обсудить с МИДом и парламентом вопрос участия страны в Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ (БДИПЧ) после критики данной структуры от главы ЦИК Эллы Памфиловой. Она прозвучала по время встречи с президентом вечером 25 сентября.
Памфилова поставила под сомнение необходимость членства России в БДИПЧ и уплаты взносов в организацию, которая, по ее словам, «не защищает ни избирательные права, ни права журналистов», а также продемонстрировала «фарс» в ситуации с выборами в Молдавии, не допустив российских наблюдателей.
«Эта организация абсолютно закрытая, она недемократичная», – заявила Памфилова. По ее словам, организация игнорирует мнение российских наблюдателей, а ее выводы формируются «под диктовку хозяев».
Путин согласился, что ситуация выглядит нелепо, и пообещал обсудить с МИДом и законодателями возможные шаги. «Мы отдельно подумаем, что с этим делать», – заключил президент.
24 сентября посол Молдавии в Москве Лилиан Дарий был вызван в МИД России после отказа Кишинева аккредитовать российских наблюдателей на выборы, ему выразили решительный протест.
Кишинев не аккредитовал российских представителей в качестве краткосрочных наблюдателей в составе мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ, а также членов Общественной палаты РФ в качестве международных наблюдателей на выборах в парламент Молдавии 28 сентября. Международное ведомство не дало комментариев.