Путин обсудит целесообразность участия РФ в БДИПЧ ОБСЕ после критики Памфиловой

Памфилова поставила под сомнение необходимость членства России в БДИПЧ и уплаты взносов в организацию, которая, по ее словам, «не защищает ни избирательные права, ни права журналистов», а также продемонстрировала «фарс» в ситуации с выборами в Молдавии, не допустив российских наблюдателей.