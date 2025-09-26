Газета
Главная / Политика /

Захарова: переговоры Лаврова и Рубио были конструктивными

Ведомости

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио в Нью-Йорке прошли в конструктивной и рабочей атмосфере. Основное внимание было уделено ситуации вокруг Украины и двусторонним отношениям, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

По ее словам, стороны обсудили повестку по итогам встречи в Анкоридже, констатировали понимания, достигнутые на переговорах на Аляске, и поиск путей мирного урегулирования. Также рассматривались вопросы, связанные с работой над первопричинами кризиса.

Захарова отметила, что, хотя ранее делегация РФ уже встречалась с Рубио, нынешние переговоры можно считать первыми полноформатными. Она пояснила, что предыдущие контакты были точечными, тогда как в Нью-Йорке прошли стандартные двусторонние переговоры в полном объеме.

Лавров показал журналистам поднятый вверх большой палец после переговоров с Рубио

Политика / Международные отношения

Оценкой результатов встречи, как сообщила представитель МИДа, поделится непосредственно Лавров в ходе пресс-конференции по итогам выступления на Генассамблее ООН 27 сентября.

На переговорах с Рубио 24 сентября Лавров подчеркнул неприемлемость действий Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Россия готова придерживаться линии, выработанной лидерами на Аляске, и координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин конфликта. Лавров и Рубио также провели «сверку часов» по ключевым пунктам двусторонней повестки, включая восстановление общественно-политических контактов и работу дипмиссий.

