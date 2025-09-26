Захарова: переговоры Лаврова и Рубио были конструктивными

На переговорах с Рубио 24 сентября Лавров подчеркнул неприемлемость действий Киева и ряда стран Евросоюза, которые ведут к затягиванию конфликта. В МИД РФ отмечали, что Россия готова придерживаться линии, выработанной лидерами на Аляске, и координировать с американской стороной усилия по устранению первопричин конфликта. Лавров и Рубио также провели «сверку часов» по ключевым пунктам двусторонней повестки, включая восстановление общественно-политических контактов и работу дипмиссий.