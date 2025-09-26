Рютте: НАТО не может позволить себе сбивать БПЛА дорогими ракетами
Североатлантический альянс не может постоянно использовать дорогие ракеты для уничтожения беспилотников, стоимость которых в десятки и сотни раз ниже. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит Bloomberg.
«Неразумно сбивать беспилотники стоимостью в $1000 или $2000 ракетами, которые обходятся в $0,5 млн или $1 млн», – отметил он.
По словам Рютте, НАТО активно перенимает опыт Украины и готовится в ближайшие недели внедрить новые технологии перехвата.
11 сентября Bild сообщал, что уничтожение трех беспилотников в Польше обошлось НАТО минимум в 1,2 млн евро. По данным издания, они были сбиты истребителями F-35 с использованием ракет AIM-9, стоимость каждой из которых превышает 400 000 евро. Судьба еще одного дрона оставалась неизвестной – он либо был поражен, либо упал самостоятельно.