Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рютте: НАТО не может позволить себе сбивать БПЛА дорогими ракетами

Ведомости

Североатлантический альянс не может постоянно использовать дорогие ракеты для уничтожения беспилотников, стоимость которых в десятки и сотни раз ниже. Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте, его слова приводит Bloomberg.

«Неразумно сбивать беспилотники стоимостью в $1000 или $2000 ракетами, которые обходятся в $0,5 млн или $1 млн», – отметил он.

По словам Рютте, НАТО активно перенимает опыт Украины и готовится в ближайшие недели внедрить новые технологии перехвата.

11 сентября Bild сообщал, что уничтожение трех беспилотников в Польше обошлось НАТО минимум в 1,2 млн евро. По данным издания, они были сбиты истребителями F-35 с использованием ракет AIM-9, стоимость каждой из которых превышает 400 000 евро. Судьба еще одного дрона оставалась неизвестной – он либо был поражен, либо упал самостоятельно.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте