Bild: уничтожение дронов в Польше обошлось НАТО минимум в 1,2 млн евро
Операция по уничтожению беспилотников в польском воздушном пространстве стоила странам НАТО не менее 1,2 млн евро, пишет Bild.
По данным издания, три дрона были сбиты истребителями F-35 с использованием ракет AIM-9 класса «воздух – воздух». Каждая ракета стоит более 400 000 евро, что сделало операцию крайне затратной. Судьба еще одного БПЛА пока выясняется – неясно, был ли он поражен или потерпел крушение самостоятельно.
Источник в НАТО отметил, что применение F-35 против дронов «в долгосрочной перспективе не имеет военного смысла» из-за несоразмерности затрат. В альянсе рассматривают альтернативные меры: усиление систем ПВО на восточном фланге и запуск миссии по предотвращению нарушений воздушного пространства по аналогии с операцией Baltic Sentry в Балтийском море.
В ночь с 9 на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минимум три из них были сбиты, в том числе силами нидерландских F-35. Фрагменты обнаружили в 10 локациях на востоке и в центре Польши.
Минобороны России заявило, что целей поражения на территории Польши не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.