Bild: уничтожение дронов в Польше обошлось НАТО минимум в 1,2 млн евро

В ночь с 9 на 10 сентября Польша зафиксировала в своем воздушном пространстве 19 беспилотников. По словам премьера Дональда Туска, речь идет о «провокации» с якобы участием российских дронов, некоторые из которых летели со стороны Белоруссии. Минимум три из них были сбиты, в том числе силами нидерландских F-35. Фрагменты обнаружили в 10 локациях на востоке и в центре Польши.