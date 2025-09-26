Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

1 / 16

25 сентября президент России Владимир Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ. Для участия в крупнейшем международном событии в индустрии в Москву прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также на мероприятие приехали руководители профильных министерств и ведомств, представители ведущих мировых компаний, общественных организаций и научных центров, всего делегации 118 стран. В числе гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем выступлении Путин отметил, что Россия развивает проекты малых наземных и плавучих АЭС и готовится к их скорому серийному производству. Кроме того, глава государства заявил о запуске к 2030 г. первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом, которая будет находиться в Томской области. Как прошел форум и кто на нем присутствовал – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости