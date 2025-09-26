Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Путин и Лукашенко начали переговоры в КремлеОжидается, что они обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии
Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле для переговоров. Об этом сообщают «РИА Новости».
«Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения», – сказал Лукашенко в начале встречи.
Ранее Лукашенко заявлял, что поговорит с Путиным о строительстве второй АЭС в Белоруссии. Во время проходящей встречи он сказал, что надеется на одобрение проекта расширения или строительства новой АЭС. «С целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией восточных районов России», – сказал белорусский президент.
Также «РИА Новости» сообщает, что главы государств обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений и международную повестку в целом.
25 сентября Лукашенко принял участие в Глобальном атомном форуме.