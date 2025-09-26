Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин и Лукашенко начали переговоры в Кремле

Ожидается, что они обсудят строительство второй АЭС в Белоруссии
Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко в Кремле для переговоров. Об этом сообщают «РИА Новости».

«Говорят, что мы часто встречаемся. Мне кажется, давно уже не встречались. И накопилась куча этих вопросов, которые мы сегодня обсудим, примем соответствующие решения», – сказал Лукашенко в начале встречи.

Ранее Лукашенко заявлял, что поговорит с Путиным о строительстве второй АЭС в Белоруссии. Во время проходящей встречи он сказал, что надеется на одобрение проекта расширения или строительства новой АЭС. «С целью, если это будет необходимо, обеспечения электроэнергией восточных районов России», – сказал белорусский президент.

Также «РИА Новости» сообщает, что главы государств обсудят вопросы развития белорусско-российских отношений и международную повестку в целом.

25 сентября Лукашенко принял участие в Глобальном атомном форуме.

Глобальный атомный форум на ВДНХ
25 сентября президент России Владимир Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ. Для участия в крупнейшем международном событии в индустрии в Москву прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также на мероприятие приехали руководители профильных министерств и ведомств, представители ведущих мировых компаний, общественных организаций и научных центров, всего делегации 118 стран. В числе гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем выступлении Путин отметил, что Россия развивает проекты малых наземных и плавучих АЭС и готовится к их скорому серийному производству. Кроме того, глава государства заявил о запуске к 2030 г. первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом, которая будет находиться в Томской области. Как прошел форум и кто на нем присутствовал – в галерее «Ведомостей».
1  / 16

25 сентября президент России Владимир Путин посетил Глобальный атомный форум на ВДНХ. Для участия в крупнейшем международном событии в индустрии в Москву прибыл гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Также на мероприятие приехали руководители профильных министерств и ведомств, представители ведущих мировых компаний, общественных организаций и научных центров, всего делегации 118 стран. В числе гостей – президент Белоруссии Александр Лукашенко и премьер-министр Армении Никол Пашинян. В своем выступлении Путин отметил, что Россия развивает проекты малых наземных и плавучих АЭС и готовится к их скорому серийному производству. Кроме того, глава государства заявил о запуске к 2030 г. первой в мире ядерной энергосистемы с замкнутым топливным циклом, которая будет находиться в Томской области. Как прошел форум и кто на нем присутствовал – в галерее «Ведомостей». / Максим Стулов / Ведомости

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь