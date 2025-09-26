Парламент Словакии закрепил в конституции только два пола

С инициативой закрепить в конституции только два пола выступил премьер-министр республики Роберт Фицо 25 января. Издание Spravy писало, что Фицо будет добиваться поддержки внесения поправок в конституцию республики «по всему политическому спектру». Речь идет об изменениях в контексте «этических вопросов», таких как пол, усыновление детей и образовательная программа, которая «будет это отражать».