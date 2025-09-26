Газета
Политика

Парламент Словакии закрепил в конституции только два пола

Ведомости

Парламент Словакии закрепил в конституции страны положение о двух полах – мужском и женском. Об этом передает издание Koktejl со ссылкой на голосование. 

90 депутатов поддержали предложение, семь выступили против, двое не голосовали.

Депутаты также проголосовали за закрепление в конституции страны гарантии равенства между мужчинами и женщинами в оплате труда. Конституционный закон также регулирует усыновление детей и образовательный процесс. Документ должен подписать президент Словакии.

С инициативой закрепить в конституции только два пола выступил премьер-министр республики Роберт Фицо 25 января. Издание Spravy писало, что Фицо будет добиваться поддержки внесения поправок в конституцию республики «по всему политическому спектру». Речь идет об изменениях в контексте «этических вопросов», таких как пол, усыновление детей и образовательная программа, которая «будет это отражать».

На это предложение Фицо вдохновили решения новой администрации президента США Дональда Трампа по гендерным вопросам. Трамп после вступления в должность в январе этого года подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. 

