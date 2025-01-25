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Фицо предложил закрепить в конституции Словакии только два пола

Ведомости

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает внесенные новым руководством США изменения по гендерным и миграционным вопросам, в конституции республики, по его мнению, также следует закрепить положение о признании только двух полов – мужского и женского. Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги».

«Я выступил с инициативой включить в конституцию положение о том, что в Словакии определяются только два пола – мужской и женский. Кроме мужчин и женщин, у нас не может быть никого, кто считает себя вертолетом, кошкой или собакой», – сказал премьер-министр. 

Фицо будет добиваться поддержки внесения поправок в конституцию республики «по всему политическому спектру», пишет Spravy. Речь идет об изменениях в контексте «этических вопросов», таких как пол, усыновление детей и образовательная программа, которая «будет это отражать».

Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Как следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашнее насилие. Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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