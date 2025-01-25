Фицо предложил закрепить в конституции Словакии только два пола
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо поддерживает внесенные новым руководством США изменения по гендерным и миграционным вопросам, в конституции республики, по его мнению, также следует закрепить положение о признании только двух полов – мужского и женского. Об этом Фицо заявил в эфире программы «Субботние диалоги».
«Я выступил с инициативой включить в конституцию положение о том, что в Словакии определяются только два пола – мужской и женский. Кроме мужчин и женщин, у нас не может быть никого, кто считает себя вертолетом, кошкой или собакой», – сказал премьер-министр.
Фицо будет добиваться поддержки внесения поправок в конституцию республики «по всему политическому спектру», пишет Spravy. Речь идет об изменениях в контексте «этических вопросов», таких как пол, усыновление детей и образовательная программа, которая «будет это отражать».
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность подписал указ о признании в Америке двух неизменных полов – мужского и женского. Как следует из документа, опубликованного на сайте Белого дома, основная цель указа – уберечь женщин от мужского вмешательства к однополым пространствам и мероприятиям. В документе говорится, что в последние годы мужчины чаще используют гендерную теорию для того, чтобы получить доступ, например, к женским душевым или приютам для женщин, переживших домашнее насилие. Трамп уверен, что подобная тенденция оказывает разрушительное воздействие не только на женщин, но и на всю американскую систему.