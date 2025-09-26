Призывников обяжут информировать военкомат о переезде в течение всего года

24 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о круглогодичном призыве. Согласно документу, с 1 января 2026 г. призыв будет действовать с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам службы при этом останется в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.