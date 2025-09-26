Призывников обяжут информировать военкомат о переезде в течение всего года
В Госдуму внесен законопроект, предусматривающий обязанность призывников уведомлять военкомат о смене места жительства или пребывания в течение всего года, а не только в периоды призывных кампаний. Документ размещен в базе законодательной деятельности палаты.
Авторами инициативы стали глава комитета по обороне Андрей Картаполов, его первый заместитель Андрей Красов и заместитель Юрий Швыткин. Поправки вносятся в ст. 21.5 КоАП РФ.
Согласно проекту, гражданин, подлежащий призыву, обязан будет сообщать в военкомат о выезде на срок более трех месяцев безотносительно к срокам призыва. Ответственность сохранится прежняя – административный штраф от 10 000 до 20 000 руб.
24 сентября Госдума в первом чтении одобрила законопроект о круглогодичном призыве. Согласно документу, с 1 января 2026 г. призыв будет действовать с 1 января по 31 декабря. Отправка призывников к местам службы при этом останется в два периода – с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря.