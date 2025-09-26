Путин пошутил, что запуском АЭС в Белоруссии создали конкурента для «Газпрома»
Президент России Владимир Путин в ходе встречи с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что запуск Белорусской атомной электростанции, построенной при участии России, фактически создал конкуренцию «Газпрому» на белорусском энергетическом рынке.
«Как вы вчера сказали, около 40% электроэнергии в Белоруссии сейчас вырабатывает атомная электростанция. Мы создали конкурента для "Газпрома", который раньше поставлял первичный энергоноситель, и Белоруссия покупала. Теперь тоже покупает, но, конечно, потребности в этом смысле сократились», – отметил Путин.
Во время той же встречи Лукашенко не исключил возможность возведения новой АЭС на востоке страны. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов.
По словам белорусского лидера, в случае принятия решения «мы сразу начнем новую станцию ставить, если будет потребность на западе России и в освобожденных регионах».