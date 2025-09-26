Песков назвал безответственными заявления о готовности НАТО сбивать самолеты РФ
О возможном ответе Москвы в случае атаки на российские военные самолеты «даже не хочется говорить», подобные заявления являются «безответственными». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Об этом даже не хочется говорить, это очень безответственное заявление. Очень безответственное, потому что обвинения России в том, что ее военные самолеты нарушали чье-то воздушное пространство и вторгались в чье-то небо, они беспочвенны», – сказал он.
На уточняющий вопрос журналиста о том, какие действия предпримет РФ, если западные страны заявят о вторжении российских самолетов в воздушное пространство и примут какие-то меры, Песков также ответил, что «об этом даже не хочется говорить».
23 сентября президент США Дональд Трамп объявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство. Заявление появилось через несколько дней после того, как МИД Эстонии обвинил Москву во вторжении истребителей ВКС России в воздушное пространство прибалтийской страны.
Предложение Трампа поддержали в НАТО. Генсекретарь блока Марк Рютте заявил, что военные самолеты стоит сбивать при их вторжении в воздушные пространства западных государств. Он при этом уточнил, что прежде необходимо установить, несут ли эти самолеты угрозу безопасности. Если нет, то их можно сопроводить за пределы воздушного пространства страны.