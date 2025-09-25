Рютте поддержал призыв Трампа сбивать самолеты России «при необходимости»

Заявление появилось через несколько дней после того, как МИД Эстонии обвинил Москву во вторжении истребителей ВКС России в воздушное пространство прибалтийской страны. 19 сентября МИД страны заявил, что три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Россия отвергла эти обвинения.