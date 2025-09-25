Рютте поддержал призыв Трампа сбивать самолеты России «при необходимости»
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте согласился с предложением президента США Дональда Трампа сбивать российские военные самолеты при их вторжении в воздушные пространства западных государств. Об этом генсек блока заявил в интервью Fox News.
«Я полностью согласен с президентом Трампом», – сказал Рютте, уточнив, что это стоит делать в случае необходимости (цитата по Reuters).
23 сентября Трамп объявил, что страны НАТО должны сбивать российские самолеты, которые залетают в их воздушное пространство.
Заявление появилось через несколько дней после того, как МИД Эстонии обвинил Москву во вторжении истребителей ВКС России в воздушное пространство прибалтийской страны. 19 сентября МИД страны заявил, что три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Россия отвергла эти обвинения.
Издание Postimees со ссылкой на заявление генерального штаба сил обороны Эстонии писало, что решение о применении силы против российских самолетов в случае нарушения воздушного пространства Эстонии будет приниматься не в Таллине.