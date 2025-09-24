Генштаб Эстонии: решение о сбитии самолетов РФ примут не в Таллине
Решение о применении силы против российских самолетов в случае нарушения воздушного пространства Эстонии будет приниматься не в Таллине. Об этом сообщает издание Postimees со ссылкой на заявление Генерального штаба страны.
Как уточнили в военном ведомстве, приказ на подъем в воздух истребителей НАТО, дислоцированных на авиабазе Эмари, поступил из Германии. Таким же образом, возможное решение о применении оружия против нарушителей границы будет приниматься не на национальном уровне, а союзным командованием альянса.
19 сентября МИД страны заявил, что три российских МиГ-31 вошли в воздушное пространство Эстонии в районе острова Вайндло и находились там около 12 минут. Таллин вручил российскому дипломату ноту протеста и потребовал объяснений.
В Минобороны РФ пояснили, что речь шла о плановом перелете из Карелии в Калининградскую область, проведенном в строгом соответствии с международными нормами.
23 сентября Эстония заявила о готовности в будущем разместить на своей территории британские истребители F-35A, способные нести ядерное оружие. По данным СМИ, обсуждение таких мер связано с обвинениями в адрес России в якобы нарушениях воздушного пространства Эстонии.