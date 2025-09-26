Песков заявил о смене парадигмы ЕС к голосованию по санкциям против РФ

24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что у Венгрии нет выхода к морю, поэтому она не может построить терминал для сжиженного газа или нефтеперерабатывающий завод на побережье, чтобы подключиться к мировому рынку.