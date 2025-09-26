Песков заявил о смене парадигмы ЕС к голосованию по санкциям против РФ
В Кремле заявили о смене подхода в Евросоюзе к процедуре голосования по санкциям. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.
Отвечая на вопрос о предложении Еврокомиссии продлевать санкции решением большинства стран, в обход Венгрии, Песков отметил: «Наверное, нужно этот вопрос задавать не нам, а в Брюсселе. Речь идет действительно о смене парадигмы в подходе к основам голосования по таким важным вопросам. Спросите у ЕС, что это такое».
Politico до этого сообщало, что Еврокомиссия предлагает изменить механизм продления ограничений, заменив единогласное одобрение стран ЕС на квалифицированное большинство. Такая мера, по данным издания, связана с позицией Венгрии, которая регулярно блокирует введение санкций.
24 сентября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявлял, что страна не откажется от импорта российской нефти, даже если с таким требованием выступит президент США Дональд Трамп. Он отмечал, что у Венгрии нет выхода к морю, поэтому она не может построить терминал для сжиженного газа или нефтеперерабатывающий завод на побережье, чтобы подключиться к мировому рынку.