Саркози не собирается просить помилования у Макрона

По мнению экспертов, приговор нанес репутационный удар по бывшим соратникам Саркози. Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отметил, что Саркози уже отошел от активной политики, поэтому приговор вряд ли повлияет на будущие выборы. Однако, как и в случае с Жаком Шираком, это формирует традицию судебных разбирательств вокруг бывших правых президентов Франции, что сказывается на их имидже.