Саркози не собирается просить помилования у Макрона
Бывший президент Франции Николя Саркози, приговоренный к пяти годам заключения по делу о ливийском финансировании кампании 2007 г., не намерен обращаться к главе государства Эммануэлю Макрону с просьбой о помиловании. Об этом заявил его адвокат Жан-Мишель Дарруа в интервью телеканалу BFMTV.
Дарруа отметил, что Саркози оправдали по ключевым пунктам – незаконному финансированию кампании и коррупции.
25 сентября суд Парижа приговорил экс-президента к пяти годам лишения свободы, однако снял с него обвинения в пассивной коррупции, сокрытии хищений госресурсов и незаконном финансировании кампании. При этом суд не установил факта использования ливийских денег в избирательной гонке 2007 г.
По мнению экспертов, приговор нанес репутационный удар по бывшим соратникам Саркози. Завсектором региональных проблем и конфликтов отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Павел Тимофеев отметил, что Саркози уже отошел от активной политики, поэтому приговор вряд ли повлияет на будущие выборы. Однако, как и в случае с Жаком Шираком, это формирует традицию судебных разбирательств вокруг бывших правых президентов Франции, что сказывается на их имидже.
Саркози возглавлял страну с 2007 по 2012 г. В июле его лишили ордена Почетного легиона. Он стал первым президентом Франции, получившим реальный срок, и вторым, утратившим высшую награду государства.