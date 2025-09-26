Путин провел телефонный разговор с Токаевым
В ходе телефонного разговора президентов России и Казахстана Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева лидеры обсудили перспективы сотрудничества двух стран, а также предстоящий визит главы иностранного государства в Москву, сообщила пресс-служба Токаева.
Как отметили представители администрации президента Казахстана, Путин и Токаев также обсудили поступательное развитие отношений Москвы и Астаны «в духе стратегического партнерства и союзничества». Предметом диалога стал ход реализации уже существующих проектов по укреплению торгово-экономического сотрудничества стран. В частности, Путин и Токаев рассмотрели сферу энергетики, промышленности и транспорта.
Кроме того, между главами государств состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки.
10 сентября стало известно, что Токаев впервые приедет в Россию с государственным визитом в ноябре. Астана придает ему огромное значение, так как это высшая форма международного мероприятия, отметил посол Казахстана в Москве Даурен Абаев.