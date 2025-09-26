Россия ввела санкции против чиновников из Великобритании

Министерство иностранных дел России объявило о расширении санкционного списка в отношении Великобритании. Под ограничения попали новые представители британского политического и экспертного сообщества, говорится на сайте ведомства.



Как отметили в МИД РФ, данное решение связано с «конфронтационным курсом Лондона», в том числе в контексте продолжающегося финансирования украинской стороны и применения ограничительных мер против России.