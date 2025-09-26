Россия ввела санкции против чиновников из Великобритании
Министерство иностранных дел России объявило о расширении санкционного списка в отношении Великобритании. Под ограничения попали новые представители британского политического и экспертного сообщества, говорится на сайте ведомства.
Как отметили в МИД РФ, данное решение связано с «конфронтационным курсом Лондона», в том числе в контексте продолжающегося финансирования украинской стороны и применения ограничительных мер против России.
В опубликованном списке оказались депутаты палаты общин, сотрудники британского министерства финансов, а также представители аналитических центров и организаций, занимающихся вопросами санкционной политики. В частности, под ограничения попали исполнительный директор исследовательского центра Open Source Centre Джеймс Бирн, Анна Дибел-Юнг и Макс Петрокофски – чиновники, отвечающие за применение торговых и финансовых санкций, а также депутат от Лейбористской партии и заместитель министра финансов Великобритании Эмма Рейнолдс.
В МИД РФ пояснили, что в санкционный список также включены иностранные граждане, тесно сотрудничающие с британскими структурами, в том числе с аналитическими центрами, участвующими в разработке и продвижении антироссийской повестки. Въезд этим лицам на территорию России отныне запрещен.
19 сентября Британия ввела санкции против российской IT-компании Aeza Group, вертолетной компании HeliCo Group, двух физических лиц и двух судов.
По данным Лондона, меры направлены против сторонников конфликта России и Украины, связанных с Грузией. В санкционный список попали грузинский политик и медиамагнат Леван Васадзе, который, как утверждается, использовал свои медиаплатформы для распространения «пророссийской дезинформации», а также бизнесмен Отар Парцхаладзе, имеющий связи с Россией и руководством партии «Грузинская мечта».