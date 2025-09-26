Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Россия и Мьянма подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в мирном атоме

Ведомости

Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном подписал «дорожную карту» для реализации сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на 2025–2026 гг. Переговоры состоялись в рамках форума World Atomic Week в Москве, сообщили в госкорпорации.

Кроме того, стороны обсудили строительство атомной станции малой мощности в Мьянме и положительно оценили его прогресс. Глава российской компании также поговорил с и. о. президента о результатах работы по развитию ядерной инфраструктуры. Россия и Мьянма запланировали подготовку кадров для атомной отрасли иностранного государства и обсудили развитие национальной нормативно-правовой базы в будущем.

26 сентября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Хлайном в Москве. Иностранный лидер поблагодарил президента РФ, отметив, что дипломатические отношения между странами установлены 77 лет назад. Посольство страны было открыто в Москве, также генконсульства заработали в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Предыдущая встреча глав государств состоялась в марте.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте