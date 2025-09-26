Россия и Мьянма подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в мирном атоме

Кроме того, стороны обсудили строительство атомной станции малой мощности в Мьянме и положительно оценили его прогресс. Глава российской компании также поговорил с и. о. президента о результатах работы по развитию ядерной инфраструктуры. Россия и Мьянма запланировали подготовку кадров для атомной отрасли иностранного государства и обсудили развитие национальной нормативно-правовой базы в будущем.