Россия и Мьянма подписали «дорожную карту» по сотрудничеству в мирном атоме
Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев на встрече с и. о. президента Мьянмы Мин Аун Хлайном подписал «дорожную карту» для реализации сотрудничества в области мирного использования атомной энергии на 2025–2026 гг. Переговоры состоялись в рамках форума World Atomic Week в Москве, сообщили в госкорпорации.
Кроме того, стороны обсудили строительство атомной станции малой мощности в Мьянме и положительно оценили его прогресс. Глава российской компании также поговорил с и. о. президента о результатах работы по развитию ядерной инфраструктуры. Россия и Мьянма запланировали подготовку кадров для атомной отрасли иностранного государства и обсудили развитие национальной нормативно-правовой базы в будущем.
26 сентября президент РФ Владимир Путин провел встречу с Хлайном в Москве. Иностранный лидер поблагодарил президента РФ, отметив, что дипломатические отношения между странами установлены 77 лет назад. Посольство страны было открыто в Москве, также генконсульства заработали в Санкт-Петербурге и Новосибирске. Предыдущая встреча глав государств состоялась в марте.