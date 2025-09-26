Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства при помощи дронов

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о зафиксированных инцидентах с беспилотниками на границе с Венгрией. По его словам, украинские военные зафиксировали заходы дронов-разведчиков в воздушное пространство Украины, которые, предположительно, принадлежат Венгрии.