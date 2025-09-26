Зеленский обвинил Венгрию в нарушении воздушного пространства при помощи дронов
Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале о зафиксированных инцидентах с беспилотниками на границе с Венгрией. По его словам, украинские военные зафиксировали заходы дронов-разведчиков в воздушное пространство Украины, которые, предположительно, принадлежат Венгрии.
По его словам, предварительно беспилотники могли использоваться для сбора информации о промышленном потенциале в приграничных районах Украины.
В мае силы противовоздушной обороны (ПВО) Венгрии сбили украинский беспилотник около границы двух стран. Власти страны подозревают, что украинские спецслужбы могли использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в разведывательных целях.
Беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии. Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии, сообщал Magyar Hirlap.