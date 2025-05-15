Газета
Телеграм
/ Политика

Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник на границе между странами

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венгрии сбили украинский беспилотник около границы двух стран. Об этом сообщает Magyar Hirlap.

По информации газеты, инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. Власти страны подозревают, что украинские спецслужбы могли использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в разведывательных целях. 

Беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии. Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии, пишет Magyar Hirlap. 

В газете уточнили, что официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не поступало.

9 мая венгерская сторона выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что с начала конфликта на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причина этому в том, отметил министр, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.

Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы ведут скоординированную операцию, направленную против Будапешта, чтобы помешать проведению референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок. В связи с этим он срочно созвал заседание Совета обороны, где обсуждались детали инцидента.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных