Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник на границе между странами
Силы противовоздушной обороны (ПВО) Венгрии сбили украинский беспилотник около границы двух стран. Об этом сообщает Magyar Hirlap.
По информации газеты, инцидент произошел на прошлой неделе, но о нем стало известно только сейчас. Власти страны подозревают, что украинские спецслужбы могли использовать беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в разведывательных целях.
Беспилотник был обнаружен радаром в воздушном пространстве Венгрии. Согласно источникам в разведке, инцидент является частью многомесячной войны секретных служб Украины и Венгрии, пишет Magyar Hirlap.
В газете уточнили, что официальных заявлений со стороны правительства Венгрии на этот счет не поступало.
9 мая венгерская сторона выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что с начала конфликта на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причина этому в том, отметил министр, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.
Позже премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы ведут скоординированную операцию, направленную против Будапешта, чтобы помешать проведению референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок. В связи с этим он срочно созвал заседание Совета обороны, где обсуждались детали инцидента.