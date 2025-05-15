Силы ПВО Венгрии сбили украинский беспилотник на границе между странами

9 мая венгерская сторона выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Глава МИДа страны Петер Сийярто заявил, что с начала конфликта на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причина этому в том, отметил министр, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.