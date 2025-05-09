Венгрия выслала двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже
Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook
По словам Сийярто, с начала конфликта на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причина этому в том, отметил министр, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.
Так Венгрия отреагировала на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что она раскрыла агентурную сеть военной разведки Венгрии. По данным СБУ, сеть собирала информацию о защищенности Закарпатской области для поиска уязвимых мест. Украинские спецслужбы якобы задержали двух венгерских агентов.
4 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил о невозможности вступления Украины в ЕС без решения Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский и «бюрократы в Брюсселе» не решают то, что думает венгерский народ, сказал он.