Венгрия выслала двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже

Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ) .