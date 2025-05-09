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Венгрия выслала двух украинских дипломатов по обвинению в шпионаже

Ведомости

Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште. Об этом заявил глава министерства иностранных дел Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook (принадлежит Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

По словам Сийярто, с начала конфликта на Украине усиливается антивенгерская пропаганда. Причина этому в том, отметил министр, что правительство Венгрии не хочет поставлять оружие на Украину и выступает за мир.

Так Венгрия отреагировала на сообщение Службы безопасности Украины (СБУ) о том, что она раскрыла агентурную сеть военной разведки Венгрии. По данным СБУ, сеть собирала информацию о защищенности Закарпатской области для поиска уязвимых мест. Украинские спецслужбы якобы задержали двух венгерских агентов.

4 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил о невозможности вступления Украины в ЕС без решения Венгрии. Президент Украины Владимир Зеленский и «бюрократы в Брюсселе» не решают то, что думает венгерский народ, сказал он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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