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Орбан напомнил о невозможности вступления Украины в ЕС без решения Венгрии

Ведомости

Президент Украины Владимир Зеленский и «бюрократы в Брюсселе» не решают то, что думает венгерский народ, а без Будапешта не может быть вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. 

«Без Венгрии вступление Украины в ЕС невозможно. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому вопросу. Нравится вам это или нет», – написал он в X.

Премьер напомнил, что Зеленский ранее обратился к венгерскому народу. Как уточняет «Страна», глава государства раскритиковал премьера Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС. Со ссылкой на опросы Зеленский заявил, что 70% выступают за присоединение республики к блоку, а Будапешт, по его словам, делает «очень опасные вещи» для Европейского Союза. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал украинского политика «смириться с мыслью», что венгры имеют право высказать свое мнение.

Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС, и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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