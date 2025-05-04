Орбан напомнил о невозможности вступления Украины в ЕС без решения Венгрии
Президент Украины Владимир Зеленский и «бюрократы в Брюсселе» не решают то, что думает венгерский народ, а без Будапешта не может быть вступления Украины в Евросоюз, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Без Венгрии вступление Украины в ЕС невозможно. Каждый венгр выскажет свое мнение по этому вопросу. Нравится вам это или нет», – написал он в X.
Премьер напомнил, что Зеленский ранее обратился к венгерскому народу. Как уточняет «Страна», глава государства раскритиковал премьера Орбана за слова о невозможности вступления Украины в ЕС. Со ссылкой на опросы Зеленский заявил, что 70% выступают за присоединение республики к блоку, а Будапешт, по его словам, делает «очень опасные вещи» для Европейского Союза. После этого министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто призвал украинского политика «смириться с мыслью», что венгры имеют право высказать свое мнение.
Ранее сообщалось, что в Венгрии готовятся к референдуму по вопросу ускоренного вступления Украины в ЕС, и его результаты станут основой для дальнейших переговоров с Брюсселем. 19 апреля Орбан заявил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Позднее он говорил, что такая политика является ошибочной и вредной, но это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля.