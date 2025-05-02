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Орбан: ЕС может обанкротить свою экономику при военной поддержке Украины

Ведомости

Политика Евросоюза (ЕС), направленная на военную поддержку Украины и прием страны в сообщество, приведет к банкротству Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.

Орбан заметил, что европейские деньги «ввозятся на Украину на тачках», в то время как экономика ЕС испытывает нехватку средств. По его мнению, у Евросоюза не было бы таких проблем, если бы деньги, направляемые Киеву, были включены в европейскую экономику. При этом ЕС планирует продолжать поддерживать Украину без участия США и пытается обеспечить вступление страны в сообщество до 2030 г. Для финансирования этого Брюссель намерен взять кредит, что приведет к долгу.

«Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля», – отметил венгерский премьер (цитата по ТАСС).

Он добавил, что позиция Венгрии заключается в том, что европейская экономика будет страдать до наступления мира на Украине. Евросоюз должен поддержать мирные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, а не препятствовать переговорам Вашингтона с Киевом и Москвой, указал Орбан.

27 апреля премьер-министр Венгрии заявил, что «военный психоз», охвативший Европу в связи с конфликтом на Украине, должен прекратиться. По его словам, без Вашингтона у Киева нет шансов. 19 апреля Орбан выступил против поспешного принятия Украины в Евросоюз. Он заметил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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