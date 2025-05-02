Орбан: ЕС может обанкротить свою экономику при военной поддержке Украины
Политика Евросоюза (ЕС), направленная на военную поддержку Украины и прием страны в сообщество, приведет к банкротству Европы. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в программе радиостанции Kossuth.
Орбан заметил, что европейские деньги «ввозятся на Украину на тачках», в то время как экономика ЕС испытывает нехватку средств. По его мнению, у Евросоюза не было бы таких проблем, если бы деньги, направляемые Киеву, были включены в европейскую экономику. При этом ЕС планирует продолжать поддерживать Украину без участия США и пытается обеспечить вступление страны в сообщество до 2030 г. Для финансирования этого Брюссель намерен взять кредит, что приведет к долгу.
«Очевидно, что поспешное предоставление Украине членства в ЕС является ошибочной и вредной политикой, однако это можно предотвратить, пока ситуация не вышла из-под контроля», – отметил венгерский премьер (цитата по ТАСС).
Он добавил, что позиция Венгрии заключается в том, что европейская экономика будет страдать до наступления мира на Украине. Евросоюз должен поддержать мирные инициативы по урегулированию российско-украинского конфликта, а не препятствовать переговорам Вашингтона с Киевом и Москвой, указал Орбан.
27 апреля премьер-министр Венгрии заявил, что «военный психоз», охвативший Европу в связи с конфликтом на Украине, должен прекратиться. По его словам, без Вашингтона у Киева нет шансов. 19 апреля Орбан выступил против поспешного принятия Украины в Евросоюз. Он заметил, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».