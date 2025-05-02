Орбан: ЕС может обанкротить свою экономику при военной поддержке Украины

Орбан заметил, что европейские деньги «ввозятся на Украину на тачках», в то время как экономика ЕС испытывает нехватку средств. По его мнению, у Евросоюза не было бы таких проблем, если бы деньги, направляемые Киеву, были включены в европейскую экономику. При этом ЕС планирует продолжать поддерживать Украину без участия США и пытается обеспечить вступление страны в сообщество до 2030 г. Для финансирования этого Брюссель намерен взять кредит, что приведет к долгу.