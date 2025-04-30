The Times: Европа не соберет 25 000 военных для отправки на Украину
Европе будет трудно собрать 25 000 военнослужащих из стран «коалиции желающих», чтобы отправить их на Украину, так как их армии недоукомплектованы и недофинансированы, сообщила газета The Times со ссылкой на источники в Брюсселе и Великобритании.
Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин, по данным газеты, заявил представителям стран, что на территорию Украины необходимо отправить 64 000 военных. Он предложил это сделать после того, как сделка о мире с Россией будет заключена. Однако на последних встречах министры обороны стали отказываться от такого числа людей, т.к. «нет никаких шансов», что они смогут его достичь. «Даже 25 000 будут "толчком к совместным усилиям"», – сказал источник The Times.
В начале апреля министры Великобритании и Франции были готовы отправить на Украину от 5000 до 10 000 солдат. Эстония, Финляндия и Германия сомневаются в реализации инициативы, в то время как Польша, Испания и Италия отказываются отправлять людей от «коалиции желающих», – говорится в материале.
24 апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что в Кремле считают неприемлемым размещение миротворческих контингентов на Украине. По его мнению, это несет в себе критическую опасность для всей европейской и мировой безопасности.