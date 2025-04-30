The Times: Европа не соберет 25 000 военных для отправки на Украину

Начальник штаба обороны ВС Великобритании Тони Радакин, по данным газеты, заявил представителям стран, что на территорию Украины необходимо отправить 64 000 военных. Он предложил это сделать после того, как сделка о мире с Россией будет заключена. Однако на последних встречах министры обороны стали отказываться от такого числа людей, т.к. «нет никаких шансов», что они смогут его достичь. «Даже 25 000 будут "толчком к совместным усилиям"», – сказал источник The Times.