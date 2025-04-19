Орбан заявил об угрозе бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС

22 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Будапешт также выступает против ускоренного принятия республики в блок из-за опасений экономических последствий. Орбан говорил, что это может привести к краху европейской экономики. В середине апреля Сийярто сообщил, что Еврокомиссия предложила полную экономическую интеграцию Украины в Евросоюз до вступления республики в объединение.