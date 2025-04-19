Орбан заявил об угрозе бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС
Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, а не миру, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
Орбан указал, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Ожидается, что налогоплательщики ЕС будут финансировать миллионную армию на протяжении десятилетий, но «это не мир», а «карт-бланш на бесконечную войну», добавил венгерский премьер.
В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.
22 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Будапешт также выступает против ускоренного принятия республики в блок из-за опасений экономических последствий. Орбан говорил, что это может привести к краху европейской экономики. В середине апреля Сийярто сообщил, что Еврокомиссия предложила полную экономическую интеграцию Украины в Евросоюз до вступления республики в объединение.