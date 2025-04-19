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/ Политика

Орбан заявил об угрозе бесконечной войны из-за вступления Украины в ЕС

Ведомости

Прием Украины в Евросоюз приведет к бесконечной войне, а не миру, заявил в соцсети X премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Торопить Украину в ЕС? Это план Брюсселя, а не наш», – написал он.

Орбан указал, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета». Ожидается, что налогоплательщики ЕС будут финансировать миллионную армию на протяжении десятилетий, но «это не мир», а «карт-бланш на бесконечную войну», добавил венгерский премьер.

В декабре 2023 г. ЕС принял решение начать переговоры о вступлении Украины. Позже процесс был приостановлен до выборов в Европарламент, которые прошли 6-9 июня. 21 июня 2024 г. Совет ЕС на министерском уровне утвердил начало переговоров о вступлении в объединение Украины и Молдавии.

22 марта глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Киева в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Будапешт также выступает против ускоренного принятия республики в блок из-за опасений экономических последствий. Орбан говорил, что это может привести к краху европейской экономики. В середине апреля Сийярто сообщил, что Еврокомиссия предложила полную экономическую интеграцию Украины в Евросоюз до вступления республики в объединение.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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