ЕК предложила экономически интегрировать Украину в ЕС до ее вступления
Еврокомиссия (ЕК) предложила полную экономическую интеграцию Украины в Евросоюз (ЕС) до вступления республики в объединение. Об этом проинформировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляция велась на телеканале M1.
«Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок еще до ее вступления в ЕС», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).
22 марта Сийярто сообщал, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Отмечалось также, что Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС из-за опасений экономических последствий. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, это может привести к краху европейской экономики.
При этом 19 марта Politico писало, что страны Северной Европы и Прибалтика выступили с инициативой разработать стратегию для ускорения процесса вступления Украины в Евросоюз.