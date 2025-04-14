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ЕК предложила экономически интегрировать Украину в ЕС до ее вступления

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) предложила полную экономическую интеграцию Украины в Евросоюз (ЕС) до вступления республики в объединение. Об этом проинформировал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, трансляция велась на телеканале M1.

«Еврокомиссар выступил с шокирующим предложением реализовать полную экономическую интеграцию Украины в ЕС, в общий рынок еще до ее вступления в ЕС», – сказал Сийярто (цитата по «РИА Новости»).

22 марта Сийярто сообщал, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Отмечалось также, что Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС из-за опасений экономических последствий. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, это может привести к краху европейской экономики.

При этом 19 марта Politico писало, что страны Северной Европы и Прибалтика выступили с инициативой разработать стратегию для ускорения процесса вступления Украины в Евросоюз.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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