ЕК предложила экономически интегрировать Украину в ЕС до ее вступления

22 марта Сийярто сообщал, что Венгрия не поддержит переговоры о вступлении Украины в Евросоюз, пока венгерское меньшинство в Закарпатье вновь не наделят правами, отнятыми в 2015 г. Отмечалось также, что Будапешт выступает против ускоренного принятия Украины в ЕС из-за опасений экономических последствий. По мнению премьер-министра Виктора Орбана, это может привести к краху европейской экономики.