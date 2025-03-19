Politico: Северная Европа и Прибалтика требуют ускорить вступление Украины в ЕС

Венгрия же блокировала в Брюсселе предложение о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, их страна не позволит, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны.