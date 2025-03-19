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Politico: Северная Европа и Прибалтика требуют ускорить вступление Украины в ЕС

Ведомости

Страны Северной Европы и Прибалтика выступили с инициативой разработать стратегию для ускорения процесса вступления Украины в Европейский союз. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на совместное обращение стран.

Представители дипломатических ведомств Швеции, Финляндии, Дании, Латвии, Литвы и Эстонии обратились к Брюсселю с просьбой предоставить конкретные предложения по ускорению процесса присоединения Украины к ЕС. Это происходит на фоне попыток европейских стран усилить поддержку Украины в условиях раскола с администрацией президента США Дональда Трампа.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявляла о возможности вступления Украины в блок к 2030 г. Подписавшие соглашение страны теперь хотят предпринять конкретные шаги для реализации этого плана.

«Украина добилась значительного прогресса в проведении реформ – теперь нам пора мобилизовать усилия, чтобы помочь Украине в этом», – говорится в письме.

17 марта стало известно, что главы МИД ЕС не согласовали пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро. Хотя глава евродипломатии Кая Каллас выразила уверенность, что страны смогут достичь прогресса в этом вопросе «в ближайшее время».

Венгрия же блокировала в Брюсселе предложение о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро. По словам венгерского министра иностранных дел Петера Сийярто, их страна не позволит, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжение войны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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