Главы МИД ЕС не согласовали пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро
Главы МИД Евросоюза (ЕС) не согласовали пакет помощи Украине размером 40 млрд евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.
Она выразила уверенность, что страны смогут достичь прогресса в этом вопросе «в ближайшее время», однако не уточнила, когда именно будет утверждена инициатива о выделении помощи Киеву. Также Каллас подчеркнула, что существует «широкая» политическая поддержка для оказания помощи Украине.
Кроме того, Венгрия заблокировала в Брюсселе предложение о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. «Мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжения войны», – сказал он (цитата по ТАСС).
Ранее ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки Украины.
6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза, в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Сийярто подчеркнул, что это заявление не имеет юридической силы. Он напомнил, что в ЕС решения в области внешней политики и политики безопасности могут приниматься только единогласно, с одобрения всех 27 стран блока.