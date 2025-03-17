Главы МИД ЕС не согласовали пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро

6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза, в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Сийярто подчеркнул, что это заявление не имеет юридической силы. Он напомнил, что в ЕС решения в области внешней политики и политики безопасности могут приниматься только единогласно, с одобрения всех 27 стран блока.