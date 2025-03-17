Газета
Телеграм
/ Политика

Главы МИД ЕС не согласовали пакет военной помощи Украине на 40 млрд евро

Ведомости

Главы МИД Евросоюза (ЕС) не согласовали пакет помощи Украине размером 40 млрд евро, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания Совета ЕС в Брюсселе. Об этом пишет ТАСС.

Она выразила уверенность, что страны смогут достичь прогресса в этом вопросе «в ближайшее время», однако не уточнила, когда именно будет утверждена инициатива о выделении помощи Киеву. Также Каллас подчеркнула, что существует «широкая» политическая поддержка для оказания помощи Украине.

Кроме того, Венгрия заблокировала в Брюсселе предложение о выделении Украине военной помощи на сумму 20 млрд евро, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. «Мы не желаем принимать в этом участие. Мы не позволим, чтобы деньги венгерского народа были потрачены на дальнейшие поставки оружия и продолжения войны», – сказал он (цитата по ТАСС).

Ранее ЕС утвердил новый пакет финансовой помощи Украине в размере 3,5 млрд евро. Эти средства будут предоставлены в виде невозвратных грантов и кредитов в рамках механизма поддержки Украины.

6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза, в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Сийярто подчеркнул, что это заявление не имеет юридической силы. Он напомнил, что в ЕС решения в области внешней политики и политики безопасности могут приниматься только единогласно, с одобрения всех 27 стран блока.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных