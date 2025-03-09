Сийярто: заявление стран ЕС в поддержку Киева не имеет юридической силы

Экономика Венгрии потеряла за время российско-украинского конфликта 20 млрд евро, заявил ранее на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан. По словам политика, его страна «не переживет еще трех лет» и поэтому она больше остальных заинтересована в прекращении огня и мирных переговорах. Орбан также говорил, что Будапешт настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.