Газета
Телеграм
Подкаст
/ Политика

Сийярто: заявление стран ЕС в поддержку Киева не имеет юридической силы

Ведомости

Совместное заявление о поддержке Украины, принятое 26 государствами – членами Евросоюза, не имеет юридической силы, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии в программе Vasárnapi újság радиостанции Kossuth. Будапешт на саммите ЕС 6 марта стал единственным, кто не выразил солидарность с Киевом и отказался подписывать заявление.

Сийярто напомнил, что в ЕС решения в области внешней политики и политики безопасности могут приниматься только единогласно, с одобрения всех 27 стран блока.

«Мы не поддались давлению, мы не готовы присоединиться к лагерю тех, кто хочет продолжать войну. <...> Мы уже знали, что значительное число государств-членов проголосуют за войну вслед за Брюсселем, но мы, как часть мирового большинства, выступили за мир», – сказал министр. 

По его мнению, за последние три года европейская политика потерпела неудачу и сейчас ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Пришло время Европе «прекратить свою политику поддержки продолжения войны», заявил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и вето республики на внеочередном заседании Европейского совета «ясно дало это понять».

Экономика Венгрии потеряла за время российско-украинского конфликта 20 млрд евро, заявил ранее на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан. По словам политика, его страна «не переживет еще трех лет» и поэтому она больше остальных заинтересована в прекращении огня и мирных переговорах. Орбан также говорил, что Будапешт настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных