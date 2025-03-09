Сийярто: заявление стран ЕС в поддержку Киева не имеет юридической силы
Совместное заявление о поддержке Украины, принятое 26 государствами – членами Евросоюза, не имеет юридической силы, заявил министр иностранных дел и торговли Венгрии в программе Vasárnapi újság радиостанции Kossuth. Будапешт на саммите ЕС 6 марта стал единственным, кто не выразил солидарность с Киевом и отказался подписывать заявление.
Сийярто напомнил, что в ЕС решения в области внешней политики и политики безопасности могут приниматься только единогласно, с одобрения всех 27 стран блока.
«Мы не поддались давлению, мы не готовы присоединиться к лагерю тех, кто хочет продолжать войну. <...> Мы уже знали, что значительное число государств-членов проголосуют за войну вслед за Брюсселем, но мы, как часть мирового большинства, выступили за мир», – сказал министр.
По его мнению, за последние три года европейская политика потерпела неудачу и сейчас ситуация на поле боя складывается не в пользу Украины. Пришло время Европе «прекратить свою политику поддержки продолжения войны», заявил Сийярто. Он подчеркнул, что Венгрия выступает за мир и вето республики на внеочередном заседании Европейского совета «ясно дало это понять».
Экономика Венгрии потеряла за время российско-украинского конфликта 20 млрд евро, заявил ранее на этой неделе венгерский премьер Виктор Орбан. По словам политика, его страна «не переживет еще трех лет» и поэтому она больше остальных заинтересована в прекращении огня и мирных переговорах. Орбан также говорил, что Будапешт настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.