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Орбан: время в конфликте на Украине на стороне России

Ведомости

Венгрия считает, что время в конфликте на Украине сейчас на стороне России, но Будапешт не переживет еще три года боевых действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Венгрия – единственная страна, которая считает, что время на стороне России», – сказал он в своей речи в национальной торгово-промышленной палате (цитата по ТАСС).

Венгерская экономика потеряла за время российско-украинского конфликта 20 млрд евро, заявил Орбан. По словам политика, его страна «не переживет еще трех лет», и поэтому она больше остальных заинтересована в прекращении огня и мирных переговорах.

6 марта на саммите Евросоюза (ЕС) Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Среди ключевых мер прошедшего саммита значится предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.

На фоне этого Орбан заявил, что венгерская сторона настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения. В ходе встречи послов ЕС 28 февраля Будапешт также заблокировал проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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