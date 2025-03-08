Орбан: время в конфликте на Украине на стороне России
Венгрия считает, что время в конфликте на Украине сейчас на стороне России, но Будапешт не переживет еще три года боевых действий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Венгрия – единственная страна, которая считает, что время на стороне России», – сказал он в своей речи в национальной торгово-промышленной палате (цитата по ТАСС).
Венгерская экономика потеряла за время российско-украинского конфликта 20 млрд евро, заявил Орбан. По словам политика, его страна «не переживет еще трех лет», и поэтому она больше остальных заинтересована в прекращении огня и мирных переговорах.
6 марта на саммите Евросоюза (ЕС) Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Среди ключевых мер прошедшего саммита значится предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.
На фоне этого Орбан заявил, что венгерская сторона настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения. В ходе встречи послов ЕС 28 февраля Будапешт также заблокировал проект документа по гарантиям безопасности и военной помощи Украине.