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Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности

Ведомости

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) создаст угрозу общественной безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.

Он утверждает, что, если Украина присоединится к ЕС, европейский рынок заполнится дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией, это нанесет ущерб местным фермерам. Кроме того, как он считает, возникнет поток рабочей силы, которой Венгрия не сможет предоставить «сотни тысяч рабочих мест».

«Украина не отличается высокой общественной безопасностью, и поэтому было бы безответственно давать разрешение на свободное перемещение граждан этой страны в соседнюю Венгрию», – также сказал Орбан.

6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза (ЕС), в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Среди ключевых мер прошедшего саммита значится предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Важное внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.

На фоне этого Орбан заявил, что венгерская сторона настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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