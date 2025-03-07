Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности

На фоне этого Орбан заявил, что венгерская сторона настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.