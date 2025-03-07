Орбан назвал вступление Украины в ЕС угрозой общественной безопасности
Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) создаст угрозу общественной безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в интервью радиостанции Kossuth.
Он утверждает, что, если Украина присоединится к ЕС, европейский рынок заполнится дешевой украинской сельскохозяйственной продукцией, это нанесет ущерб местным фермерам. Кроме того, как он считает, возникнет поток рабочей силы, которой Венгрия не сможет предоставить «сотни тысяч рабочих мест».
«Украина не отличается высокой общественной безопасностью, и поэтому было бы безответственно давать разрешение на свободное перемещение граждан этой страны в соседнюю Венгрию», – также сказал Орбан.
6 марта в Брюсселе состоялся саммит Евросоюза (ЕС), в ходе которого Венгрия отказалась подписать совместное заявление о поддержке Украины, став единственной страной из 27, которая не выразила солидарность с Киевом. Среди ключевых мер прошедшего саммита значится предложение Европейской комиссии создать механизм финансирования национальных оборонных расходов, а также инициатива предоставить государствам кредиты на оборонные нужды на сумму до 150 млрд евро. Важное внимание уделено развитию военной промышленности, включая усиление противовоздушной обороны, артиллерийских систем и беспилотных технологий.
На фоне этого Орбан заявил, что венгерская сторона настаивает на необходимости «продумать каждую мелочь», связанную с поддержкой Украины и вступлением ее в ЕС. Он рассказал, что в Венгрии будет проведен референдум по этому вопросу для того, чтобы узнать мнение населения.