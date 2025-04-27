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Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»

Ведомости

Охвативший в связи с украинским конфликтом «военный психоз» должен прекратиться в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов – но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед – путь мира!» – написал он в X.

Ранее на этой неделе Орбан в интервью Öt назвал российско-украинский конфликт «войной чужими руками», заявив, что Запад ее проиграл и теперь стал «обузой». По его мнению, Америка находится в более легком положении, чем Европа, поскольку новое руководство США добивается завершения боевых действий, в то время как европейские лидеры «не осмеливаются признать неудачу».

В апреле венгерский премьер выступил против поспешного принятия Украины в Евросоюз, которое, по его словам, приведет к бесконечной войне, а не миру. Он указал, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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