Ранее на этой неделе Орбан в интервью Öt назвал российско-украинский конфликт «войной чужими руками», заявив, что Запад ее проиграл и теперь стал «обузой». По его мнению, Америка находится в более легком положении, чем Европа, поскольку новое руководство США добивается завершения боевых действий, в то время как европейские лидеры «не осмеливаются признать неудачу».