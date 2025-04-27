Орбан призвал Европу прекратить «военный психоз»
Охвативший в связи с украинским конфликтом «военный психоз» должен прекратиться в Европе, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«Военный психоз, охвативший Европу, должен прекратиться. Без Америки у Украины нет шансов – но Брюссель цепляется за безнадежную военную стратегию. Единственный путь вперед – путь мира!» – написал он в X.
Ранее на этой неделе Орбан в интервью Öt назвал российско-украинский конфликт «войной чужими руками», заявив, что Запад ее проиграл и теперь стал «обузой». По его мнению, Америка находится в более легком положении, чем Европа, поскольку новое руководство США добивается завершения боевых действий, в то время как европейские лидеры «не осмеливаются признать неудачу».
В апреле венгерский премьер выступил против поспешного принятия Украины в Евросоюз, которое, по его словам, приведет к бесконечной войне, а не миру. Он указал, что речь идет о присоединении к блоку страны, у которой нет «четких границ, функционирующей экономики и суверенитета».