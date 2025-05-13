Орбан обвинил Киев в попытке сорвать референдум о вступлении Украины в ЕС
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы ведут скоординированную операцию, направленную против Будапешта, чтобы помешать проведению референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок. В связи с этим он срочно созвал заседание Совета обороны, где обсуждались детали инцидента.
«Украина запустила координированную информационную кампанию, цель которой – заблокировать волеизъявление венгерского народа по вопросу членства Киева в ЕС», – подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).
Он также обвинил оппозиционную партию «Тиса» в содействии операции. По словам Орбана, оппозиция, действуя под влиянием украинских спецслужб, пыталась подорвать доверие к вооруженным силам страны.
В частности, лидер партии Петер Мадьяр, занимающий пост евродепутата, ранее заявил, что венгерская армия якобы готовится к военным действиям, несмотря на заявления властей о приверженности миру. Эти утверждения были незамедлительно опровергнуты правительством, назвавшим их провокацией.
Орбан заверил, что референдум в любом случае состоится, несмотря на внешнее давление и попытки срыва. «Мы проведем голосование, потому что этот вопрос должны решать граждане Венгрии, а не Брюссель и не Киев», – отметил он.
Премьер также добавил, что венгерские спецслужбы находятся в состоянии готовности к новым подобным попыткам вмешательства.
9 мая стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште.