Орбан обвинил Киев в попытке сорвать референдум о вступлении Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы ведут скоординированную операцию, направленную против Будапешта, чтобы помешать проведению референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок. В связи с этим он срочно созвал заседание Совета обороны, где обсуждались детали инцидента.