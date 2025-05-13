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Орбан обвинил Киев в попытке сорвать референдум о вступлении Украины в ЕС

Ведомости

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что украинские спецслужбы ведут скоординированную операцию, направленную против Будапешта, чтобы помешать проведению референдума о возможном вступлении Украины в Европейский союз. По словам Орбана, атака приняла беспрецедентный характер и носит клеветнический оттенок. В связи с этим он срочно созвал заседание Совета обороны, где обсуждались детали инцидента.

«Украина запустила координированную информационную кампанию, цель которой – заблокировать волеизъявление венгерского народа по вопросу членства Киева в ЕС», – подчеркнул премьер (цитата по ТАСС).

Он также обвинил оппозиционную партию «Тиса» в содействии операции. По словам Орбана, оппозиция, действуя под влиянием украинских спецслужб, пыталась подорвать доверие к вооруженным силам страны.

В частности, лидер партии Петер Мадьяр, занимающий пост евродепутата, ранее заявил, что венгерская армия якобы готовится к военным действиям, несмотря на заявления властей о приверженности миру. Эти утверждения были незамедлительно опровергнуты правительством, назвавшим их провокацией.

Орбан заверил, что референдум в любом случае состоится, несмотря на внешнее давление и попытки срыва. «Мы проведем голосование, потому что этот вопрос должны решать граждане Венгрии, а не Брюссель и не Киев», – отметил он.

Премьер также добавил, что венгерские спецслужбы находятся в состоянии готовности к новым подобным попыткам вмешательства.

9 мая стало известно, что Венгрия выслала двух украинских дипломатов, которых обвинили в шпионаже и работе под дипломатическим прикрытием в посольстве Украины в Будапеште.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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