МАГАТЭ будет поддерживать Казахстан при развитии атомной отрасли
Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержит Казахстан в использовании и развитии атомной энергетики, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в рамках выступления на «Мировой атомной неделе» в Москве.
«Мы сотрудничаем с вашим правительством, с регулирующими органами в сфере ядерной энергетики, с органами власти, чтобы помочь в подготовке страны к использованию атомной энергии. <...> Мы будем оказывать Казахстану поддержку на этом пути», - сказал Гросси.
8 августа начались изыскательные работы на площадке первой АЭС Казахстана. Проектом занимается госкорпорация «Росатом» совместно с казахстанским атомным агентством. Работы продлятся около 18 месяцев, а полный монтаж станции завершится примерно через 11 лет. Строительство было утверждено еще в октябре 2024 г. на референдуме.