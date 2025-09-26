Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

МАГАТЭ будет поддерживать Казахстан при развитии атомной отрасли

Ведомости

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) поддержит Казахстан в использовании и развитии атомной энергетики, заявил генеральный директор агентства Рафаэль Гросси в рамках выступления на «Мировой атомной неделе» в Москве.

«Мы сотрудничаем с вашим правительством, с регулирующими органами в сфере ядерной энергетики, с органами власти, чтобы помочь в подготовке страны к использованию атомной энергии. <...> Мы будем оказывать Казахстану поддержку на этом пути», - сказал Гросси.

8 августа начались изыскательные работы на площадке первой АЭС Казахстана. Проектом занимается госкорпорация «Росатом» совместно с казахстанским атомным агентством. Работы продлятся около 18 месяцев, а полный монтаж станции завершится примерно через 11 лет. Строительство было утверждено еще в октябре 2024 г. на референдуме.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её