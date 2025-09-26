Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов

Белорусский лидер прибыл в Москву в рамках участия в «Мировой атомной неделе». 26 сентября Лукашенко не исключил возможность возведения новой АЭС на востоке Белоруссии. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов.