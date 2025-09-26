Переговоры Путина и Лукашенко длились более пяти часов
Встреча президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко продлилась более пяти часов. Об этом сообщил близкий к Лукашенко Telegram-канал «Пул первого».
Лукашенко рассказал журналистам, что он вместе с Путиным заслушал доклад Генерального штаба ВС РФ: «Владимир Владимирович ничего не скрывает от меня».
Белорусский лидер прибыл в Москву в рамках участия в «Мировой атомной неделе». 26 сентября Лукашенко не исключил возможность возведения новой АЭС на востоке Белоруссии. По его словам, этот проект в случае необходимости может быть рассчитан также на снабжение электроэнергией новых российских регионов.
Прошлая очная встреча лидеров прошла 1 августа на острове Валаам. Президенты посетили территорию Смоленского скита Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря, где в течение 30 минут отвечали на вопросы СМИ.