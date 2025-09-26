Россия и Мьянма заключили соглашение о сотрудничестве по космосу
Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом сообщили в «Роскосмосе».
Документ подписали генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов и глава Мьянманского космического агентства Со Мин Маун в присутствии исполняющего обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.
Переговоры прошли в Национальном космическом центре, открытом недавно президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили взаимодействие в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, создании космических аппаратов, подготовке специалистов и пилотируемых программах.
26 сентября Россия и Мьянма также подписали «дорожную карту» по мирному атому. Обсуждались и планы по строительству в стране атомной станции малой мощности.