Россия и Мьянма заключили соглашение о сотрудничестве по космосу

Ведомости

Россия и Мьянма подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях. Об этом сообщили в «Роскосмосе».

Документ подписали генеральный директор госкорпорации Дмитрий Баканов и глава Мьянманского космического агентства Со Мин Маун в присутствии исполняющего обязанности президента Мьянмы Мин Аун Хлайна.

Переговоры прошли в Национальном космическом центре, открытом недавно президентом РФ Владимиром Путиным. Стороны обсудили взаимодействие в спутниковой навигации, дистанционном зондировании Земли, создании космических аппаратов, подготовке специалистов и пилотируемых программах.

26 сентября Россия и Мьянма также подписали «дорожную карту» по мирному атому. Обсуждались и планы по строительству в стране атомной станции малой мощности.

