Шесть украинских беспилотников сбиты в российских регионах
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в трех приграничных регионах. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, инциденты произошли в период с 14:00 до 17:00 мск.
Три дрона были сбиты над территорией Белгородской области, два – в Брянской области, еще один – в Курской.
За ночь 26 сентября дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 55 украинских БПЛА самолетного типа.
Наибольшее число беспилотников – 20 – было ликвидировано над акваторией Азовского моря. По 14 БПЛА российские военные уничтожили в Ростовской области и в Крыму. Три воздушных цели были поражены в Краснодарском крае и по одной – в Курской, Белгородской, Воронежской и Тамбовской областях.