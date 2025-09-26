Лукашенко: США одобрили условия Путина по урегулированию на Украине

Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писал, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории.