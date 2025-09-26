Лукашенко: США одобрили условия Путина по урегулированию на Украине
Американские власти одобрили условия президента РФ Владимира Путина по Украине, но «взяли паузу, чтобы подумать», утверждает президент Белоруссии Александр Лукашенко. Об этом он заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По его словам, если Киев не пойдет на выгодные условия, которые Путин представил американской стороне, то он «потеряет всю Украину».
«[Условия] в общем-то, одобрены были американцами. Они взяли паузу, чтобы подумать», – сказал он.
15 августа на Аляске состоялась встреча Путина и президента США Дональда Трампа. Главной темой встречи стал вопрос урегулирования российско-украинского конфликта. После встречи с Путиным Трамп объявил, что прекращение огня не является главным условием и речь идет о мирном соглашении.
Reuters со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, писал, что для прекращения огня на территории Украины Путин потребовал, чтобы Киев отказался от всего восточного Донбасса и вступления в НАТО, а также сохранял нейтралитет и не размещал западные войска на своей территории.