Политика

Лукашенко заявил о готовности поговорить с Зеленским

Ведомости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что хотел бы провести личный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом он сказал журналисту Павлу Зарубину.

«Я бы хотел с ним вот просто поговорить», – отметил белорусский лидер.

Он подчеркнул, что сейчас может быть подходящий момент для такого диалога: «У меня есть что ему сказать».

Лукашенко также призвал к началу консультаций между главами «трех славянских государств». «Нам, руководителям трех славянских государств, надо сесть и договориться. Договориться об окончании этого непонятного конфликта. Надо договориться. Не договоримся – будет плохо всем», – заявил он.

11 сентября Лукашенко также сказал, что вопрос о скором завершении конфликта на Украине теперь зависит от европейских стран и Зеленского. «То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – подчеркнул Лукашенко. Украинцы хотят победить, но «этого никогда не будет», заявил он.

