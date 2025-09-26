Лукашенко заявил о готовности поговорить с Зеленским

11 сентября Лукашенко также сказал, что вопрос о скором завершении конфликта на Украине теперь зависит от европейских стран и Зеленского. «То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – подчеркнул Лукашенко. Украинцы хотят победить, но «этого никогда не будет», заявил он.