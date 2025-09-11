Лукашенко: перспектива мира на Украине зависит от Европы и Зеленского
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вопрос о скором завершении конфликта на Украине теперь зависит от европейских стран и украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом он сказал на встрече с постоянным представителем Белоруссии при ООН Валентином Рыбаковым, передает «БелТА».
«То, что американцы говорили, россияне, я абсолютно уверен, готовы принимать это. Мы уже не единожды с президентом России обсуждали. Вопрос за европейцами и Зеленским», – подчеркнул Лукашенко. Украинцы хотят победить, но «этого никогда не будет», заявил он.
Он также затронул тему последних инцидентов с беспилотниками, заявив, что Минск заранее информировал Польшу о полетах дронов, часть которых удалось сбить.
«Слушайте, как дикари. Вот нагнетают обстановку на ровном месте. Они, наверное, хотят, чтобы мы адекватным образом на это реагировали. Но мы не хотим никаких войн и конфликтов. Мы не хотим закрытия границ. Но если нас будут ставить перед фактом, мы вынуждены будем реагировать», – отметил он.
10 сентября Варшава сообщила о сбитых в своем воздушном пространстве более 10 беспилотниках и падении ракеты «неизвестного происхождения». Премьер Дональд Туск заявил, что дроны принадлежат России. НАТО задействовало ст. 4 договора, предусматривающую консультации союзников при угрозе безопасности.
Минобороны РФ, в свою очередь, заявило, что целей поражения в Польше не планировалось, а дальность применявшихся дронов не превышала 700 км. Москва выразила готовность к консультациям по линии Минобороны и МИДа.