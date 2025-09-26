Газета
Главная / Политика /

Путин призвал глав регионов привлекать ветеранов спецоперации к работе во власти

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости активнее привлекать ветеранов специальной военной операции к работе в органах власти. Об этом он сказал в ходе встречи с избранными губернаторами.

По словам главы государства, стоящие перед страной задачи и текущие вызовы требуют от системы управления не только профессионализма, но и высоких личных качеств. «Готовность трудиться прежде всего на благо России, служить ее интересам – именно из этого вы будете исходить в своей кадровой политике», – подчеркнул Путин, обращаясь к главам регионов.

Он напомнил о федеральной программе «Время героев» и ее региональных аналогах, нацеленных на подготовку управленцев среди участников спецоперации. Президент отметил, что двое выпускников этой программы – Мария Костюк и Евгений Первышов – по итогам прошедших выборов возглавили российские регионы.

18 сентября Путин на встрече с главами думских фракций заявил, что в парламент вливаются участники боевых действий. Он подчеркнул, что такие люди должны занимать руководящие посты: «Это будет наша смена. Мы должны искать, находить и выдвигать людей, которые ничего не боятся в служении Родине».

