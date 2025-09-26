Путин: россияне осознают исторический момент и поддерживают власть
Президент России Владимир Путин заявил, что граждане страны понимают, через какой исторический этап проходит государство, и выражают поддержку действующей власти. Такое заявление он сделал в ходе онлайн-разговора с избранными губернаторами.
«Наши люди понимают тот ответственный исторический момент, через который проходит страна, и поддерживают нас с вами. Но не нужно руководствоваться исключительно вопросами глобального характера. Люди и так, понимая это, нас поддерживают, и вас в данном случае поддержали в ходе избирательных кампаний», – подчеркнул Путин.
Глава государства отметил, что граждане ждут от властей конкретных решений – на уровне населенных пунктов и субъектов.
Путину доверяют 79,5% населения России, следует из результатов опроса аналитического центра ВЦИОМ, который проводился с 15 по 21 сентября. Показатель вырос на 0,1 п. п. за неделю.
Положительную оценку деятельности президента дали 76,3% опрошенных россиян.