Pais: ЕС не согласился со словам Трампа о восстановлении границ Украины
Европейские политики не согласились с утверждением президента США Дональда Трампа о возможности восстановления границ Украины 1991 г. Об этом сообщила испанская газета El Pais со ссылкой на источник в Брюсселе.
«Сказать, что с помощью ЕС Украина может восстановить [старые границы], звучит неверно. События разворачиваются не так, как хочет этого Трамп, и он пытается огородить себя от действительности», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).
Другой европейский собеседник издания считает, что Европа осталась наедине с украинским кризисом.
23 сентября Трамп после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Киев может добиться установления своих границ 1991 г. Трамп при этом указал, что возвращение территорий военным способом возможно при «времени, терпении и финансовой поддержке Европы и, в частности, НАТО».
В Кремле указывали, что заявления Трампа были сделаны после общения с лидером Украины и, по всей видимости, под влиянием видения последнего. CNN передавал, что Трамп «непостоянен в своих словах» и если он решит отказаться от миротворческой миссии, то «это тоже устроит Москву».