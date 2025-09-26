Газета
Главная / Политика /

Лавров и глава МИД Индии обсудили подготовку российско-индийского саммита

Ведомости

Министры иностранных дел РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманиам Джайшанкар обсудили подготовку к российско-индийскому саммиту, намеченному на конец года. Об этом сообщил МИД РФ.

Главы внешнеполитических ведомств обсудили вопросы двустороннего сотрудничества на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Лавров и Джайшанкар также рассмотрели ситуацию вокруг Украины и палестино-израильский конфликт.

МИД РФ сообщил, что стороны условились и дальше укреплять стратегическое партнерство и наращивать взаимодействие на международных площадках, преимущественно в «Группе двадцати» (G20), БРИКС и ШОС.

1 сентября премьер-министр Индии Нарендра Моди пригласил президента РФ Владимира Путина посетить республику для проведения 23-го ежегодного российско-индийского саммита в декабре. На встрече Моди отдельно поблагодарил Путина за встречу и назвал его дорогим другом.

21 августа Лавров после встречи с Джайшанкаром отмечал, что политическое взаимодействие Москвы и Нью-Дели отличается высокой динамикой на уровне внешнеполитических ведомств и других государственных структур.

