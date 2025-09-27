Газета
СБ ООН не принял проект резолюции о продлении иранской ядерной сделки

Ведомости

Совет Безопасности (СБ) ООН не принял предложенный РФ и КНР проект резолюции о продлении отсрочки восстановления санкций против Ирана еще на полгода, сообщил ТАСС.

Россия, Китай, Пакистан и Алжир проголосовали за принятие документа. Девять стран, в числе которых США, Великобритания и Франция, проголосовали против. Двое членов СБ воздержались от голосования.

Для принятия проекта необходимо, чтобы за него проголосовали девять членов СБ и никто из постоянных членов не выступил против (к ним относятся США, Россия, Китай, Великобритания и Франция).

28 августа Великобритания, Франция и Германия («евротройка») запустили механизм snapback, возвращающий отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Решение объясняется прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. В документе, посланном «евротройкой» в СБ ООН, говорится, что механизм возвращения санкций необходимо запустить до 18 октября, когда истекает срок действия содержащей эту возможность резолюции 2231 СБ ООН.

