СБ ООН не принял проект резолюции о продлении иранской ядерной сделки

28 августа Великобритания, Франция и Германия («евротройка») запустили механизм snapback, возвращающий отмененные в 2015 г. «ядерной сделкой» санкции против Ирана. Решение объясняется прекращением переговоров по возможной новой «ядерной сделке» и прекращением сотрудничества Тегерана с МАГАТЭ. В документе, посланном «евротройкой» в СБ ООН, говорится, что механизм возвращения санкций необходимо запустить до 18 октября, когда истекает срок действия содержащей эту возможность резолюции 2231 СБ ООН.