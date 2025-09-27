Франция и 11 других стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии

Двенадцать государств объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации (ПНА). В инициативу вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Франции.