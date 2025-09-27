Франция и 11 других стран создали коалицию для поддержки Палестинской автономии
Двенадцать государств объявили о создании экстренной коалиции по обеспечению финансовой устойчивости Палестинской национальной администрации (ПНА). В инициативу вошли Бельгия, Великобритания, Дания, Исландия, Ирландия, Испания, Норвегия, Саудовская Аравия, Словения, Франция, Швейцария и Япония. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МИД Франции.
Как следует из коммюнике, коалиция создана в ответ на «острейший и беспрецедентный финансовый кризис, с которым сталкивается ПНА». Ее первоочередная цель — стабилизировать финансы ПНА, сохранив ее способность управлять территориями, предоставлять услуги и поддерживать безопасность.
Участники коалиции потребовали от Израиля немедленно разблокировать все палестинские таможенные поступления и прекратить любые меры, ослабляющие ПНА.
Ранее ряд стран, включая Андорру, Бельгию, Люксембург, Мальту, Сан-Марино и Францию, объявили о признании Государства Палестина. К ним также присоединились Австралия, Великобритания, Канада и Португалия, подтвердив приверженность принципу двух государств.