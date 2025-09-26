Нетаньяху раскритиковал признание Палестинского государства рядом стран
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху выступил с резкой критикой в адрес стран, признавших Палестинское государство. Во время своего выступления на Генеральной Ассамблее ООН он заявил, что такие решения могут быть восприняты как «поощрение экстремизма». Об этом сообщает телеканал Sky News.
По словам израильского премьер-министра, признание Палестины «поощряет самых отъявленных антисемитов на земле» и может быть расценено как сигнал, что «насилие вознаграждается». Он сослался на данные, согласно которым «почти 90% палестинцев поддержали нападение "Хамаса" 7 октября 2023 г.».
Нетаньяху также заявил, что Израиль сталкивается с осуждением и ограничениями со стороны ряда государств, несмотря на то что, по его словам, израильская армия продолжает борьбу с группировками, причастными к нападениям на граждан других стран. Он подчеркнул, что это «противостояние ведется на семи фронтах».
«Некоторые мировые лидеры отказались от поддержки Израиля, уступив давлению СМИ, общественного мнения и политических движений», – добавил он.
Премьер-министр также обратился к ООН, заявив, что действия ряда государств «свидетельствуют о слабости международного сообщества» в противостоянии насилию и радикализму.
23 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил на ГА ООН и призвал мировое сообщество официально признать государственность Палестины. Он подчеркнул, что все больше стран делают этот шаг и настало время остальным последовать их примеру. При этом американский лидер Дональд Трамп заявил, что против признания государства. По его мнению, это решение играет на руку только представителям «Хамаса».
Палестину уже признали 150 государств. В последние дни это сделали Франция, Великобритания, Австралия, Канада и другие страны.