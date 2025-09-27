Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам
Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон, ограничивающий социальные выплаты неработающим гражданам Украины, сообщил глава канцелярии президента Польши Збигнев Богуцкий. Его цитирует Bankier.
«Решения, содержащиеся в этом законопроекте, фактически означают конец туризма из Украины за счет польских налогоплательщиков», – сказал Богуцкий.
Согласно новому закону, право на выплаты теперь зависит от профессиональной деятельности родителя и обучения их детей в польских школах. Право на пособие будет доступно тем, у кого заработок составляет не менее 50% от минимальной заработной платы. Речь идет о ежемесячном пособии «800+» – выплате суммой 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.
По словам Богуцкого, закон несовершенен, и Навроцкий планирует более эффективные решения, которые сильнее ужесточат систему получения пособий. Он подчеркнул, что такие законы справедливы к полякам, и к украинцам, которые работают и понимают необходимость участия в польской социально-экономической системе.
25 августа Навроцкий наложил вето на закон, предусматривающий социальные выплаты и бесплатное медобеспечение неработающим украинцам. По его словам, за 3,5 года ситуация принципиально изменилась и законодательство требует корректировки.