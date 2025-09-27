Президент Польши отменил социальные выплаты неработающим украинцам

Согласно новому закону, право на выплаты теперь зависит от профессиональной деятельности родителя и обучения их детей в польских школах. Право на пособие будет доступно тем, у кого заработок составляет не менее 50% от минимальной заработной платы. Речь идет о ежемесячном пособии «800+» – выплате суммой 800 злотых (более $200) на каждого ребенка.