СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева
Гендиректор «Росатома» был объявлен в розыск на Украине в прошлом году. По информации СБУ, его заочно обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность республики. Лихачев также в 2022 г. был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».
В сентябре СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. В июле стало известно, что на Украине разыскивают министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.