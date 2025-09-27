Газета
Главная / Политика /

СБУ объявила в розыск главу «Росатома» Лихачева

Ведомости

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск генерального директора корпорации «Росатом» Алексея Лихачева, пишет ТАСС со ссылкой на базы данных СБУ.

Гендиректор «Росатома» был объявлен в розыск на Украине в прошлом году. По информации СБУ, его заочно обвиняют в посягательстве на суверенитет и территориальную целостность республики. Лихачев также в 2022 г. был внесен в базу данных украинского сайта «Миротворец».

В сентябре СБУ объявила в розыск председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Эллу Памфилову по обвинению в посягательстве на территориальную целостность Украины. В июле стало известно, что на Украине разыскивают министра просвещения России Сергея Кравцова и председателя Банка России Эльвиру Набиуллину.

